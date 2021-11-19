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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Tek çıkar yol

Yıllarca bu camianın içinde bulunmuş ve az çok dinamiklerini bilen birisi olarak; sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dibe vuran camianın ivmelenmesi için atılacak ilk adım; 14 ay süren Serdar Tatlı döneminin yok sayılması ve o dönemde alınmış karar ve hayata geçirilmiş olan uygulamaların yok sayılması olmalıdır. Tatlı döneminde yapılanlar ve uygulamalar hakem camiasının hafızasından silinmelidir. Tek çıkar yol budur.

Deniz Çoban’ın yazısı


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