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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Kostic’e aldatmadan sarı kartın çıkacağı pozisyonda VAR da oralı olmadı

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Skor olarak fazla sıkışmayan mücadelede hakem, bazı faul ve kart hataları yaptı. Kostic’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Gökhan’ın rakibine penaltıyı gerektiren bir teması yoktu.


Kostic’e aldatmadan sarı kartın çıkacağı pozisyonda VAR da, oralı olmadı.

Fenerbahçe’nin 3. golünde En Nesyri şeklen ofsayt pozisyonunda olsa da, topa temas etmiyor. Golü ofsaytta olmayan Oğuz atıyor; gol kararı doğruydu.

Deniz Çoban’ın yazısı

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