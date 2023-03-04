Demirtaş’tan ‘çözüm önerisi’: Birlikte kazanacağız

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partilerine kulak verilmesini gerektiğini belirterek, “Hep birlikte kazanacağız” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıp altılı masadan ayrılması sonrasında tartışmalar sürüyor. HDP yönetimiyse olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra konuşan eş genel başkan Mithat Sancar, HDP’nin üzerine düşen sorumlulukların farkında olduğunu kaydederek, “Buradayız, hep birlikte değiştireceğiz, hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi büyütme günüdür” dedi.

Sancar’ın bu mesajına kulak verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları dedi:

“Bir de HDP’ye kulak verin. Çözüm birlikte, beraberlikte, güçlü demokraside. Hep birlikte kazanacağız.

Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, BİZ varız ve birlikte başaracağız.

Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin.”