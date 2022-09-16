Demirtaş’ın ‘savcıyı hedef gösterme’ davasında savunma için erteleme

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın savcı Yüksel Kocaman’ı ‘hedef gösterdiği’ iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması, savunma için ertelendi.

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Demirtaş hakkında açılan davanın duruşması Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı, 22 Temmuz’da görülen duruşmada Kocaman’ın birçok kez hedef gösterildiğini iddia ederek, Demirtaş hakkında ‘suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek’ iddiasıyla iki yıldan beş yıla, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundansa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Demirtaş’ın gönderdiği sağlık raporu ve mazeret dilekçesini kabul eden mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul etmesine rağmen bir sonraki duruşmayı 23 Eylül’e ertelemek istedi. Avukatların karara tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, “Hedef süreyi aştık. Takdir sizin, mazeret verirsiniz bir sonraki duruşmada” diyerek karşılık verdi.

Avukatların itirazı sonrası mahkeme başkanı, duruşmayı 14 Ekim’e erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara başsavcılığı, Demirtaş’ın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada Ankara Cumhuriyet Savcısı Yüksel Kocaman’a yönelik ifadeleri nedeniyle dava açmıştı. Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Mayıs 2021’te görülen karar duruşmasında, Demirtaş’a ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası verilirken, ‘suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek’ suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmedilmişti.

Dosyanın kanun yolu incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ‘suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek‘ suçuna ilişkin verdiği kararı, yasada belirtilen geçerli bir hüküm kurulmadığı gerekçesiyle esastan bozdu. Bunun üzerine dosya yeniden Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

22 Temmuz’da görülen duruşmada savcılık, Demirtaş’ın sosyal medya hesabından geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekerek, “Suça konu beyanların sosyal medyada paylaşıma sokulması hususları göz önünde bulundurulduğunda savunma hakkı sınırlarını aşacak şekilde terörle mücadelede etkin görev yapan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşmak suretiyle örgüt mensuplarına hedef gösterme sonucunu doğuracak nitelikte beyanlarda bulunduğu, kovuşturma dosyasındaki içeriklerinden anlaşılmıştır” demişti.

Bu şekilde Kocaman’ın birçok kez hedef gösterildiği iddia eden iddia makamı mütalaasında, Demirtaş’ın, ‘suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek’ suçundan iki yıldan beş yıla, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundansa bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.