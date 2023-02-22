Demirtaş, ‘Yürü bay Kemal’ mesajına açıklık getirdi: İşbirliği zemini güçlü

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı gündem olan “Yürü bay Kemal” çıkışına ilişkin “İttifaklar arasında halka yardım ve dayanışma konusunda iş birliği olmalı. Bu konularda Kılıçdaroğlu öncülük yapabilir” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Depremdeki ihmaller nedeniyle iktidarı eleştiren Demirtaş, “Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmalıyız, yürü bay Kemal!” demişti.

Bu mesaj, Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına destek olarak algılandı.

Artı Gerçek’ten Onur Öncü’ye konuşan Demirtaş, mesajına şöyle açıklık getirdi:

“Toplum, kolektif bir travma yaşıyor. Tam bir umutsuzluk, çaresizlik, dağınıklık hali var. Muhalefetin bu gidişata dur diyebilmesinin yolu, beraber çalışmaktan ve yan yana durarak umudu büyütmekten geçiyor. Ben, muhalefetin kendi arasında diyalog ve iş birliği zemininin her zamankinden güçlü olduğunu göstermek istedim. İttifaklar arasında hem halka yardım ve dayanışma konusunda iş birliği olmalı hem de ittifaklar, artık açık ve şeffaf müzakere yürüterek siyasal sürece de müdahale etme cesaretini ortaya koyabilmeliler. Bu konularda da Sayın Kılıçdaroğlu öncülük yapabilir, birleştirici rol oynayabilir. Toplum bütün muhalefetten, yaraları sarmak için dayanışma bekliyor.

Muhalefetin de halkın beklentisine cevap olması gerekir. Benim mesajım, Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine değil; diyalog, dayanışma, müzakere ve iş birliği konularında Sayın Kılıçdaroğlu’nun öncülük yapması çağrısıdır.”