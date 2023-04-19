Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na desteğin ‘gönülden’ olmasını istedi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘gönülden destek’ kararı almasını umduğunu söyledi.

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HDP, cumhurbaşkanlığı adayları belirlenmesi sürecinde önce kendi adayını çıkaracağını duyurmuştu. Ancak millet ittifakının Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğini açıklamasından sonra aday çıkarmaktan vazgeçti. Buna rağmen Kılıçdaroğlu’na henüz açıktan bir destek sözü verilmedi.

Demirtaş’sa 2019’daki yerel seçimlerde HDP seçmenine CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu destek vermeleri çağrısında bulunmuştu.

VOA Türkçe’ye konuşan Demirtaş bu kez de Kılıçdaroğlu’na destek istedi. Ancak Demirtaş, desteğin gönülden olmasını arzu ettiğini ifade ederek, “HDP’nin açıktan destek verip vermeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki gönülden, isteyerek bir destek olması bizim arzumuzdur. Yakında sonucu hep birlikte duyarız” dedi.