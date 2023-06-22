Demirtaş, ‘Karadeniz kemençesi’ çalmayı öğrenmiş

Danışmanı, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Karadeniz kemençesi’ çalmaya başladığını söyledi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş partisindeki gerileyişe dair tespitlerini anlatıp aktif politikayı bıraktığını duyurmuştu. HDP yönetimine çağrılarının karşılık bulmadığını kaydeden Demirtaş, ilk turda adaylığını koymak istediğini ama bu talebinin gerekçesiz şekilde reddedildiğini söylemişti.

4 Kasım 2016’dan beri Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, buradan sadece aktif siyaset değil, sanatsal aktivitelerle de gündeme geliyor. Çizdiği resimler ve bestelediği şarkıların yanısıra Demirtaş; Leylan, Seher, Devran, Dad ve Efsun olmak üzere beş de öykü kitabı çıkardı. Demirtaş, tutuklanmadan önce çoğu kez saz programlarda çalıp, şarkı söylüyordu. Bu sıralardaki aktivitesiyse ‘Karadeniz kemençesi.’

Zınar Karavil, Demirtaş’ın motivasyonu hakkında BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye konuştu.

‘Demirtaş önümüzdeki ayları nasıl geçirmeyi düşünüyor’ sorusuna Karavil, şu yanıtı verdi “Düşünerek ve okuyarak. Bir süredir Karadeniz kemençesi çalıyordu, epey geliştirdiğini söyledi. Belki başka müzik enstrümanlarına da yönelir.”

Demirtaş’ın şu sıralar hangi konuları merak ettiğiyle ilgili Karavil şunları söylüyor:

*Genel olarak dışarıdaki hayatın her detayını. Özel olarak da düşünce alanı ve teknolojiyle ilgili gelişmeleri çok merak ediyor ve olanakları ölçüsünde de takip ediyor. Düşünce alanı derken felsefeyi, sosyolojiyi ve siyaseti kast ediyorum. Teknolojiden kastım da elektrikli otomobillerden uzay teknolojilerine, iletişim teknolojisine kadar tüm teknoloji.

*Örneğin gelişen iletişim teknolojisinin, doğrudan demokrasinin uygulanabilmesi için büyük avantajlar sağladığını düşünüyor. Teorideki doğrudan demokrasinin, teknolojik olanaklarla nasıl pratize edilebileceği üzerine kafa yoruyordu, depremden hemen önceki aylarda.