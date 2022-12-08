‘Demirören, medya çalışanlarını liseye kaydettirdi’ iddiası

Demirören medya şirketindeki bazı çalışanların, öğrenci olmadığı halde Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci olarak gösterildiği iddia edildi. Bunun ardından çalışanlar konuyla ilgili bilgi almak istediklerinde, “Bunun size zararı yok” yanıtını aldı.

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Halk TV’den Gül Gündüz’ün haberine göre Demirören medya şirketindeki bazı çalışanlar, ‘İŞKUR üzerinden teşvik alabilmek’ için öğrenci olarak gösterildi. Haberde Demirören Medya Grubu’nun, eğitim durumlarına ya da yaşlarına bakmadan çalışanlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) MESEM programına kaydettirdiği aktarıldı.

Haber sonrası e-devlet’ten durumlarını kontrol eden bazı çalışanların sistemde öğrenci olarak gözüktüklerini öğrendikleri aktarıldı. Konuyla ilgili bilgi almak için İnsan Kaynakları’nı arayan çalışanlar, “Bunun size bir zararı yok” yanıtını aldı.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından çalışanlara e-posta atılarak onay istendi.