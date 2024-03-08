Oyuncu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, kadınlar için başlattığı kampanyayı haber üzerinden verdiği örnekle duyurdu.

Demet Evgar. (Show TV)

Evgar, kampanyayı Show Haber bülteninde duyurdu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir kampanyayla ekranlardan seslenen Evgar, önce eksik kelimelerle haber sunmaya çalıştı.

Kısa süreli şaşkınlığın ardındansa asıl niyetini açıkladı. Evgar, tıpkı kelimeler eksik olduğunda haberin anlamsız olması gibi kadınsız bir hayatın da eksik ve anlamsız olduğunu vurguladı.

Ayrıca #BenKadınım ve #EşitliğeYatırım adlı kampanyayı duyurdu.