Demet Erciyes: Bahar nezlesi ya da bahar alerjisi

Bu süreç baharda polen adı verilen çiçek tozlarının havada uçuşmasıyla eş zamanlıdır. Alerjik özellik taşıyan bu maddeler nefes alırken burun iç yüzeyine ulaşıp alerjik rinit dediğimiz mikrobik olmayan iltihabi bir duruma yol açar. Aynı alerjen gözlerde de benzer şekilde konjonktivit şeklinde kızarma, batma ve sulanmaya yol açar. Her ikisi de çok rahatsız edici ve günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen şikâyetlerdir.

En kolay çözüm alerjiye sebep olan polenlerden mümkün olduğunca uzak kalmaktır. Polenlerin en çok uçuştuğu sabah saatlerinde genelde saat 10.00’a kadar ve akşam saatlerinde, açık havada dolaşmamak, pencere açmamak, açık havada yürüyüş ve sporu diğer saatlere ertelemek alerjen ile olan teması azaltacaktır. Burnun dış kısmına ve göz çevresine çok ince bir tabaka şeklinde vazelin sürmek polenlerin vazeline yapışmasını sağlayarak girişini bir ölçüde engelleyebilir.

Alerjen ile teması azaltmak üzere açık havada iken güneş gözlüğü kullanmak, ağız, burun maskesi kullanmak da çözüm önerileri arasında yer alır. Dışarıda yürüdükten sonra giysiler üzerine yapışan polenlerden kurtulmaya dikkat etmek gerekir. Aynı sebeple giysileri açık havada kurutmamak da önerilir. Saçlar da aynı şekilde polenleri tutabileceği için açık havada bulunduktan sonra duş almak iyi olur.

Demet Erciyes’in yazısı