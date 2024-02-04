Yaramazlara biraz batar!

DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak

DEM Parti, yerel seçimde İstanbul’da aday çıkarma kararı aldı.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart’ta düzenlenecek seçime İstanbul’da kendi adaylarıyla katılacaklarını belirterek şunları söyledi: “Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Dem Parti olarak, kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. Yakın zamanda, 9 Şubat’a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini paylaşacağız.”


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