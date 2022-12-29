Define avcılarından 1,2 milyon Sterlin geri istendi: Hazineyi bildirseler 1 milyon alacaklardı

Britanya’da, Worcester Kraliyet Mahkemesi, Anglo-Sakson hazinesinin 3 milyon sterlinlik hazinesini çaldıkları için hapse atılan iki hazine avcısına 1,2 milyon sterlin (Yaklaşık 28 milyon lira) geri ödeme emri verdi. Mahkeme kararına göre, ikili bu parayı, üç ay içinde ödemek zorunda. Zamanında ödemezlerse, cezalarına beş yıl dört ay eklenecek. İşin ilginç yanı, bu iki hazine avcısı, bulduklarını yasal olarak bildirseler her biri yarım milyon (Yaklaşık 23 milyon lira) kazanabilecekti.

Hazinenin sadece yüzde 31’i kurtarıldı. Kalanlar ise hala kayıp.

Soutwalesargus sitesindeki habere göre, George Powell (41) ve Layton Davies (54), 2015 baharında, Herefordshire Leominster yakınlarındaki Eye Court Farm’da, metal dedektörüyle büyük bir gömülü hazineye rastladı. Madeni para, mücevher ve gümüş külçe koleksiyonundan oluşan hazineyi ‘beceriksizce’ kazdılar ve keşiflerini açıklamadılar. Oysa 1996 tarihli Hazine Yasası uyarınca bu, kanuni bir gereklilikti.

George Powell ve Layton Davies.

Powell ve Davies, suç ortakları Paul Wells (60) ve Simon Wicks (57) ile hareket etti. Hazineyi buldukları arazinin sahibine de keşiflerinden bahsetmedi.

Ancak Kasım 2019’da Powell ve Davies, hırsızlık, suç malını gizlemek için komplo kurmak ve suç malını dönüştürmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Toplam 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ikili, Kral Alfred’in saltanatından kalma bin yüz yıllık ‘tarihi yeniden yazan’ koleksiyondan sadece üç değersiz madeni parayı iade etti. Kalan eserleri ise karaborsada sattılar.

Mahkumiyet kararları, British Museum’un 2015 yılında bildirilmemiş büyük bir hazine bulgusuna ilişkin raporuyla başlayan uzun bir soruşturmanın ardından geldi.

Worcester Kraliyet Mahkemesi’nin, geçen çarşamba günü verdiği müsadere kararına göre, ikili, üç ay içinde 601 bin 250 ve 603 bin 180 sterlini geri ödemek zorunda. 21 Mart 2023’e kadar ödemezlerse cezalarına beş yıl dört ay eklenecek.

Yargıç Nicholas Cartwright, ‘açgözlü ve bencil’ diye tanımladığı Powell ve Davies’in, 2019’daki mahkumiyetlerinde, hazineyi bildirmek için yasal yollara başvurmuş olsalardı, her birinin yarım milyon sterlin kazanabileceklerini kaydetti.

Değeri 10 bin ile 50 bin Sterlin arasında değişen madeni paraların ve mücevher parçalarının yalnızca 31’i kurtarıldı, hazinenin çoğu hala kayıp.