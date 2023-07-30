‘Deepfake’ kullanarak sahte porno çeken erkek yargılanacak

Hollanda’da ‘deepfake’ kullanarak televizyon sunucusu Welmoed Sijtsma’nın yüzüyle porno film çeken erkek, ‘sahte cinsel içerikli görüntüler yaymak ve üretmek’ suçlamasıyla yargılanacak.

Fotoğraf: Youtube

Deepfake, yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş ses ve video dosyalarını tanımlayan bir terim. Her türden deepfake bulmak mümkün: Bir kişinin yüzünün bir başkasıyla değiştirildiği dosyalar, konuşan kişinin ağzının orijinalinden farklı bir ses parçasına ayarlanabildiği dudak senkronizasyonları, kişiye söylemediği şeyler söyletmek için kullanılan ses klonlama tekniği…

Ancak deepfake teknolojisi en çok pornografi alanında kendini gösteriyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hollanda Televizyonu’nda sabah programı sunucusu olan Sijstma da geçen sene kasımda bir sosyal medya mesajıyla kendisine ait bir porno filmin internette dolaştığını öğrendi.

Yaklaşık 10 dakikalık porno videoyu gördüğü anı asla unutamadığını belirten sunucu, o anı şöyle anlattı: “Başım bir kadın oyuncunun vücuduna monte edilmiş. Kanepede tek başıma oturdum ve ben olmadığımı bilmeme rağmen utançtan yüzümün kızardığını hissettim.”

Hollanda polisi, sahte videoyu deepfake teknolojisiyle hazırlayıp dağıttığı gerekçesiyle 39 yaşındaki erkeği gözaltına aldı. Zanlı, sorgulandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Belgeselle izlerini sürdü

Daha sonra Sijtsma, bir belgesel hazırlayarak deepfake tekniğiyle oluşturulan sahte porno filmlerin ve yapımcıların izini sürdü.

Bir polis sözcüsü, kısmen Sijtsma’nın araştırması sayesinde zanlıya ulaşabildiklerini ve gözaltına aldıklarını söyledi.

Amsterdam Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak, zanlı hakkında ‘sahte cinsel içerikli görüntüler üretmek ve yaymak’ suçlamasıyla dava açma kararı aldı.

Bu aynı zamanda Hollanda’da sahte pornografiye karşı açılan ilk ceza davası olacak.