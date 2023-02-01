DC Evreni’nin yeni projeleri belli oldu: Yeni nesil Superman geliyor

Önümüzdeki dönemde çekilecek filmler arasında daha genç bir ‘Superman’le yeni bir ‘Batman ve Robin’ yapımı da var.

Superman, Supergirl ve Green Lantern gibi karakterlerden oluşan yeni DC evreni

Geçtiğimiz yılın son aylarında Warner Bros. Discovery bünyesinde yeni oluşturulan DC Stüdyoları’nın başına geçen James Gunn ve Peter Safran, yeni Superman, Batman filmlerini ve televizyona çekecekleri işleri açıkladı.

Variety’nin haberine göre yeni yapımlar arasında daha genç bir ‘Superman’, yeni bir ‘Batman ve Robin’ filmi, gizem türünde ‘Green Lantern’ dizisi var.

Film ve dizilerin isimleri belli olsa da yapımlarla ilgili çok fazla ayrıntı yok. Gunn ve Safran, henüz hiçbir yönetmen ve oyuncuyla anlaşılmadığı, mevcut kadrolarından Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller ve Zachary Levi gibi isimlerle çalışmaya devam edeceklerini, bunun tek istisnasının Britanyalı oyuncu Henry Cavill olduğu belirtti.

Cavill, 2013’te ‘Man Of Steel’, 2016’da ‘Batman vs. Superman’de ve 2017’de ‘Justice League’ filmlerinde Superman’i canlandırmıştı.

11 Temmuz 2025’te gösterime girmesi planlanan ve henüz başrolü belli ‘Superman: Legacy’nin senaryosunu James Gunn kaleme aldı.

Tv işlerinde kaliteden ödün yok

Yine James Gunn’ın imza atacağı animasyon dizi ‘Creature Commandos‘, ‘Suicide Squad‘ filminin spinoff’u ‘Waller’, süper kahraman topluluğunun sürüklediği ‘The Authority‘ ve Superman’in kuzenini ‘Supergirl‘ olarak göreceğimiz ‘Supergirl: Woman of Tomorrow‘ açıklanan diğer yapımlar arasında.

Safran ve Gunn, DC’de yeni planın yılda yaklaşık iki TV dizisi yayınlamak olduğunu ama bunun için de kaliteden ödün vermeyeceklerini söyledi.