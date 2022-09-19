Davutoğlu: Yılbaşından önce aday zikretmeyiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur” dedi.

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Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında konuşan Davutoğlu, özetle şunları dedi:

* Muhalefeti bekleyen en büyük tehlike kolay zafer psikolojisidir. Bütün reformları yapan rahmetli Özal büyük yenilgi almıştı. Seçim gecesine kadar neticesi belli olmayan süreçtir. Her tedbiri alacaksınız. Rehavet olsaydı köşemizde oturuyor olurduk.

* Bütün siyasi liderler alandalar. Halkın görmek istediği kesin, kararlı, ortak bir deklerasyon ise bu yapıldı, daha güçlüsü de yapılacak. Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur. Burada en önemli şey ‘ben’ değil ‘biz’ dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır.

‘Biz bir kişi için, bir parti için bir araya gelmedik’

* Bu benim kanaatim, partimizin kanaati. Altılı masa’da konuşulmuş değil. Altılı masadan birisi olacaksa, dışarıdan da olacaksa siyasi kimliğinden arınarak geçiş sürecini yönetmesidir. Farklı kesimlerden oy verecek olan kitleler ‘Bu bir süre sonra kendisi için çalışır’ kanaatine varabilirler. ‘Ben geçiş sürecini yöneteceğim, siyasi ikbal için bunu yapmayacağım’ demesi kolaylaştırır.

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı meselesi veya bir başka kimsenin adaylığı masaya gelmedi. Bir fiili iklim oluşturma çabasını doğru bulmam. Böyle hassas konu varken, sürekli fiili iklim, atmosfer oluşturulurken. Biz bir kişi için, bir parti için bir araya gelmedik.

‘Erdoğan’ın kullandığı yetkileri alıp, aynen bir başka faniye vermeyeceğiz’

* Kimse bizden şunu beklemesin; Tayyip Erdoğan’ın kullandığı yetkileri alıp, aynen bir başka faniye vermeyeceğiz. Bunu orada da söylüyoruz. 6’lı Masa’yı keşke canlı yayınlasaydık diye birbirimize söylüyoruz. Şahsi nezaketimiz devlet yönetimi ile ilgili hususlardaki kararlarımızı etkilemez. Bizim kanaatimiz şu ki, bu mekanizma tespit edilirse; yani Cumhurbaşkanlığı kararname uygulamasını devam mı ettireceğiz? Asla!

‘Anayasal düzenlemenin çok zor olacağı kanaatinde değilim2

* Anayasal düzenlemenin çok zor olacağı kanaatinde değilim. Meclis’te çoğunluğu elde edersek, bir Anayasa değişikliği ile bunu yaparız. Kendi kitlelerimize dönüp, ‘Cumhurbaşkanı şu partiden ama biz sürecin içindeyiz’ diyebiliriz. ’28 Şubat sonrasındaki kazanımlar asla kaybedilmeyecek, bizim onayımız olmadan bir karar alınmayacak’ teminatını veririz.

* Seçimin yapıldığı akşam hiç kimse ‘biz kaybettik’ hissine kapılmamalı. ‘Biz de orada temsil ediliyor’ diye düşünmeli.

‘Kayyım atamalarına karşı çıkmıştım’

* 2019 seçimleri sonrasında hemen kayyım atamaları yapıldığı için karşı çıkmıştım. ‘Suçluysalar niye YSK bunların aday gösterilmesine izin verdi?’ demiştim. Sayın Bahçeli beni terörle işbirliğiyle neredeyse itham etti. Sayın Erdoğan sessiz kaldı.

* Sakarya’da yaptığım konuşmada ‘Terörle mücadelede ben tek başına iken sizlerin takındığı tutumu değerlendirirsem insan yüzüne çıkamazsınız’ demiştim. 36 şehidimizi defnettiğimiz hafta Van’da o kahraman Mehmetçikleri uğurlarken, sayın Erdoğan ve Binali Yıldırım, Beştepe’den AK Parti içindeki operasyonu yönetiyordu. Sayın Bahçeli evinde dizi izliyordu.

‘Erdoğan’a iki yıl direndim’

* Susmuş olsaydım, bugün başka yerlerde olurdum. Susmadım, sert bir mücadele verdim. Ulaştırma bakanı Feridun Bilgin, müsteşardı. Bütün yolsuzluk kanallarını kapattık. 1,5-iki yıl içinde hiçbir dosya uygulama alanı bulmadı. Üst düzey kamu görevlilerini görevden aldım, yakınlarını çalıştırdıkları için.

* Niye imar baronları birtakım mafyatik çekeler o dönem içnide aktif hale gelemediler. Niye Sedat Peker’in iddiaları içinde 2015-2016 yok. Tek tük çıkabilir belki. Hazine Müsteşarlığı’na atama konusunda sayın Erdoğan’a iki yıl direndim. Teklif ettiği adaylar her an bozulmaya müsait adaylardı. Hiçbir yanlış atanan adamı yerinde tutmadım. Susmadım. Kendi partisi iktidarda iken o parti içinde mücadele edip, ilkesel olarak makamları bırakıp, kendi partisine bayrak açmış herhangi siyasi lider var mı?

‘HDP’li siyasetçiyle konuşmak suç değildir’

* Türkiye’de HDP’li siyasetçiyle konuşmak suç değildir. Suç olan nedir? Kırmızı bültenle aranan bir teröristi TRT ekranlara çıkarmak terörle işbirliğidir, terör propagandasına alet olmaktır. Bu suçu kim işledi? Bu suçu o günün yönetimi işledi. Sayın Erdoğan’a sorduklarında ‘Bilmiyordum kırmızı bültenle arandığını’ dedi. Bilmiyorsa gaflet, biliyorsa suç var. Sayın Erdoğan suç işlemiştir. HDP milletvekilleriyle konuşmak suç değildir, ama kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT’ye çıkarmak suçtur. Hangi çıkar sebebiyle sayın Bahçeli sustu? Yakında İmralı’dan gerekli talimatı alır diye konuştu Selahattin Demirtaş’ı kast ederek. Açık söylüyorum TRT’ye çıkaranlar terörle işbirliği yapmıştır. İktidara geldiğimizde bu talimatı verenlerden TRT’den hesap sorarız.

* 6’lı Masa HDP kitlesinden oy istemeyecek mi? İsteyecek. AK Parti, MHP kitlesinden de oy isteyecek.

‘Cumhurbaşkanı adayı parti kimliğinden çıkmalı’

* Cumhurbaşkanı adayı parti kimliğinden çıkmalı, kişilere hitap etmeli. Diyelim ben aday olsam veya başka biri aday olsa aynı tavsiyede bulunacağım. HDP; Vatan; Zafer Partisi’ne hitap edecek. Toplu bir parti tutumu kadar tek tek vatandaşların kalbine girmek önemli cumhurbaşkanlığı seçimleri için.