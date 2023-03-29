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Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu Yavaş’ı ziyaret etti: Birbirimizi tanıdıkça nezaket güçlenir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Fotoğraf: ANKA

Davutoğlu, Yavaş ile bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında bir araya geldi.


Ziyarette Davutoğlu’na, Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, İdari ve Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün de eşlik etti.

ANKA’nın haberine göre Yavaş, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlatmış olduğu beş kitap hediye etti. Davutoğlu da Yavaş’a ‘Medeniyetler ve Şehirler’ adlı kitabını verdi.

Davutoğlu, görüşmeye dair şunları söyledi:

“Seçime giderken cumhurbaşkanı yardımcıları olarak da çok daha yakın temas içerisinde olmamız ve ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık tünelden çıkıp yeni bir bahara ulaşabilmesi için önümüzde 45 gün var. Bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Hepimizin üzerine düşen siyasi sorumluluklar var. Altı genel başkan, tabii cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu ve iki büyükşehir belediye başkanımızın bu süreçte omuz omuza olması, Türkiye ve toplum için önemli bir mesajdır. Birbirimizi yakından tanıdıkça siyasetin nezaket boyutu güçlenir. Türkiye’nin sükunete, huzura, siyasi nezakete ve temiz siyasete ihtiyacı var.”

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