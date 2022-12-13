David Lynch filmlerine müzikleriyle hayat vermişti: Ünlü besteci Angelo Badalamenti öldü

Sinema tarihine ‘birçok kült filmin ve dizinin unutulmaz müziklerini besteleyen insan’ olarak geçen Angelo Badalamenti 85 yaşında öldü.

‘Mavi Kadife’, ‘İkiz Tepeler’, ‘Mulholland Çıkmazı’ gibi filmlere atmosferik müzikleriyle hayat veren Angelo Badalamenti, pazar günü New Jersey’deki evinde doğal sebeplerden öldü.

Sekiz yaşında piyano çalmaya başlayan Badalamenti, ilk sahne deneyimlerini tatil merkezlerinde sahne alan şarkıcılara eşlik ederek yaşadı.

Mel Tillis ve Shirley Bassey gibi yıldız isimlerle yaptığı çalışmaların ardından ‘Andy Badale’ ismini kullanarak film müziği sektörüne adım atan Badalamenti’nin kariyerinin en büyük dönüm noktası ise ABD’li yönetmen David Lynch’le yollarının kesişmesi oldu.

İlk birlikte işleri 1986 yapımlı ‘Mavi Kadife’nin ardından ‘Lynch – Badalamenti’ ikilisi, sinema sektörünün en karakteristik ortaklıklarından birine dönüşerek, ‘Vahşi Duygular’, ‘İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü’, ‘Kayıp Otoban’, ‘Straight’in Hikayesi’, ‘Mulholland Çıkmazı’ filmlerinde beraber çalıştılar.

Kült dizi ‘İkiz Tepeler’in müziklerine de imza atan Badalamenti, tema müziğiyle kariyerinin ilk ‘Grammy Ödülü’nü kazandı.

Danny Boyle, Jane Campion, Eli Roth gibi yönetmenlerle de çalışan müzisyen, sinema dışında da üretmeye devam etti.

Hollywood’un en prestijli film müziği ödülü olarak görülen; Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Yayıncılar Derneği’nin (ASCAP) ‘Henry Mancini Ödülü’yle onurlandırılan Badalamenti, ölümünün ardından David Lynch’in YouTube kanalındaki ‘Weather Report‘ serisinin 12 Aralık Pazartesi bölümünde ‘Bugün… Müzik yok’ sözleriyle anıldı.