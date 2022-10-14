David Hockney’nin tablosu altı dakikada satıldı: Tahmin edilen fiyatın üç katına alıcı buldu

Britanyalı ressam David Hockney’nin (85), Akdeniz’de güneşin doğuşun betimlediği eseri tahmin edilen fiyatın üç katına satıldı.

Fotoğraf: Christie’s

Hockney’nin 1969’da tamamladığı ‘Early Morning, Sainte-Maxime’ adlı tablosu Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada 21 milyon sterline (439,93 milyon lira) alıcı buldu. 30 yılı aşkın süredir bir koleksiyonerin elinde olan tablonun 7-10 milyon sterline (146,64-209,49 milyon lira) satılacağı tahmin ediliyordu.

Müzayede evi, tablonun altı dakika içinde satıldığını duyurdu.

Hockney, bu eserini film yönetmeni Tony Richardson’ın Fransa’nın güneyinde, St. Tropez’deki evinde kalırken çektiği bir fotoğraftan yapmıştı. Evin olduğu tepeden Sainte-Maxime Limanı görülüyordu.

Hockney’nin en yüksek fiyata satılan tablosu 2018’de 90,3 milyon dolara satılan ‘Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür).’

Bu rakamla Hockney, yaşayan sanatçılar arasında eseri en yüksek fiyata satılan isim unvanını elde etmişti.