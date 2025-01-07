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Yaramazlara biraz batar!

David Fincher’ın kült filmi ‘Se7en’, 17 Ocak’ta yeniden vizyonda

Brad Pitt ve Morgan Freeman’ın başrolünde olduğu ‘Se7en’, 17 Ocak’ta IMAX salonlarında yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Fotoğraf: IMDB

‘Dövüş Kulübü’, ‘Zodiac’, ‘Sosyal Ağ’, ‘Kayıp Kız’ ve ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi’ filmlerinin usta yönetmeni David Fincher’ın 1995’te vizyona giren gerilim türündeki filminin 30’uncu yılı kutlanıyor.


Gösterime girdiği dönemde büyük ses getiren film, 1996 yılı Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Kurgu’ dalında Oscar’a aday olmuştu.

Film, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikayesini anlatıyor.

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