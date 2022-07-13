Datça’da orman yangını: Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Bakanlık, gece görüşlü helikopterlerin ‘deneme sürüşü’ için yangında kullanılacağını öne sürerken CHP’li vekiller helikopterlerin gelmediğini bildiriyor.

Fotoğraflar: AA

Mesudiye Mahallesi’nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

Öte yandan Datça-Mesudiye kara yolu, yangın nedeniyle geçici bir süre ulaşıma kapatıldı.

Söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasında “Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır” dendi.

Belediye başkanı: Marmaris yangınını geçebilir

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Halk TV canlı yayınında yangının tek bölgede sürdüğünü ama rüzgar nedeniyle yayıldığını söyledi.

Uçakların radarı korumaya çalıştığını ve alevlerin köylere doğru ilerlediğini söyleyen Uçar, şunları dedi: “Yangının, köye zarar vermesi şu anda mümkün görünmüyor. Ama köyün dışında daha geniş alanımız var. Yangının buraya sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum.”

Haziran sonunda Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında resmi verilere göre 4 bin 500 hektarlık alan zarar görmüştü.

Datça Belediyesi: Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı

Datça Belediyesi’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmaların zorlaştığı bildirildi.

Belediye, müdahalenin yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.

CHP’li Erbay’dan bakana tepki: Yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Twitter hesabı üzerinden “Yangın başladıktan sonra gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz” diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahid Kirişci’ye sert çıktı: “Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor.”

Tarım Orman Bakanı Datça yangını başladıktan sonra gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz diyor.Sayın Bakan,Yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?Test işlemini önce yapacaktınız.Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor.#Datça pic.twitter.com/aKitIb8qJu — Av. Burak Erbay (@burakerbaychp) July 13, 2022

CHP’li Öztunç: AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Twitter hesabı üzerinden yanan ormanları paylaşarak şunları yazdı: “Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, tedbir alın dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor.”

Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, tedbir alın dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor. pic.twitter.com/K6DeBnt32k — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) July 13, 2022

CHP’li Adıgüzel: Defalarca uyardık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de yangın alanında yayınladığı videoda şunları dedi: “Biz, defalarca uyarlımızı yaptık. Uyarılar yetmedi. Geçmişten ders almamız lazım. Bu ormanlar bizim akciğerimiz, burada yaşayan canlılarla paylaştığımız en önemli varlıklarımız dedik. Geçmişten ders alalım, bütün önlemleri bu doğrultuda alalım istedik.

Gece görüşlü helikopterlerin hayata geçirildiğini söyledi Bakan. Buradayız, hava karardı ve görüyoruz ki bütün çalışmalar durdu. Milletvekili arkadaşlarımız bütün alanı defalarca gezdiler, Bakanla ve kamu yetkilileriyle defalarca iletişim kurdular. Helikopterlerin kullanılacağı söyleniyor. Buradayız, bekliyoruz ama arkamızda görüyorsunuz ormanlarımız yanıyor. Ne yazık ki şu anda bir müdahale yok.”