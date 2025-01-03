Darısı taraftarın başına: Fenerbahçe yatırımcısını sevindirdi

Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen yıl Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 27,7 artışla yatırımcısını sevindiren tek şirket oldu.

Fotoğraf: Fenerbahçe

Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu belirterek takımların Avrupa kupalarında mücadelesinde önemli gelir elde etme şansı olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra etkili transferler gerçekleştirdi. Fenerbahçe, transfer döneminde en dikkat çekici hamleyi teknik direktör seçiminde yaptı.

Geçen sezonu İsmail Kartal yönetiminde kupasız tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho’yu getirdi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü seçimli olağan kurulunda Ali Koç da 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464’ünü alarak 3’üncü kez başkanlığa seçildi.

Geçen yıl hisseleri yüzde 27,7 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ geçen yıl yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleriyse geçen yıl yüzde 2,4 değer kaybetti. Sarı-kırmızılılar, iki sezon üst üste şampiyon olmasına ve yeşil sahalarda taraftarını sevindirmesine karşın borsada yatırımcısını üzdü.

Geçen yıl yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 16,1, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 51 kaybettirdi.

En fazla piyasa değeri Fenerbahçe’de

Halka açık dört spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe, yılı 11 milyar 725 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe’yi 10 milyar 853 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 5 milyar 640 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören dört spor şirketinin 2024 kapanış fiyatı, getirileri ve piyasa değerleri şöyle: