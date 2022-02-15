Darısı İstanbul’un başına: Paris’te artık ‘gürültü radarı’ var

Avrupa’nın en gürültülü kentlerinden Fransa’nın başkenti Paris’te, ‘gürültü radarı’ denenmeye başladı.

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Başta motosikletler olmak üzere yüksek ses çıkaran araçları belirleyerek ceza kesilmesi için kentin ilk gürültü radarı, doğudaki 20’nci bölgede, bir caddedeki lamba direğine iliştirildi.

Radar, araçların çıkardığı ses seviyesini ölçerek yüksek ses çıkaranların plakalarını belirleyecek.

Kentte bu yolla gürültü kirliliğiyle mücadele etmeyi planladıklarını söyleyen belediye başkanı yardımcısı David Belliard, “Çok fazla gürültü insanı hasta eder. Sağlığımız ve yaşam kalitemiz için ilk radarımızı denemeye başladık. Çok fazla gürültü yapanlara otomatik olarak ceza yazmasını hedefliyoruz” dedi.

Önümüzdeki birkaç ay içinde denenecek radarın plakaları doğru okuyup okumadığı kontrol edilecek. Teknik aksaklık yaşanmazsa bu yılın sonunda yetkilier resmen onay verecek ve radar 2023 yılının başından itibaren ceza yazmaya başlayacak.

Bugün ise kentin batısına ikinci radar yerleştirilecek. Nice ve Lyon kentlerinde ise geçen ay deneme süreci başladı.

Avrupa Çevre Ajansı verilerini kullanan money.co.uk tarafından Aralık 2021’de yapılan araştırmaya göre Paris Avrupa’nın en gürültülü kentlerinden biri. 5,5 milyondan fazla kişi 55 desibel veya daha yüksek seviyede trafik gürültüsüne maruz kalıyor. Bu sayı Britanya’nın başkenti Londra’da 2,6 milyon, Avusturya’nın başkenti Viyana ve İtalya’nın başkenti Roma’da 1,7 milyon.