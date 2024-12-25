Darbe girişiminden müebbet alan 31 ere tahliye kararı

Yargıtay, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Acıbadem’deki Türk Telekom binasına baskın nedeniyle müebbet alan 31 er hakkındaki kararları bozarak tahliyelerine karar verdi.

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Darbe girişimi sırasında Türk Telekom baskınıyla Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil altı kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava 2018’de karara bağlanmıştı.

Mahkeme, rütbeli yedi sanığa ‘anayasayı ihlal’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet vermişti.

28 er aynı suçlardan müebbet, beş er de ‘anayasayı ihlal’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından müebbet ve süreli hapis cezası almıştı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, 33 er hakkındaki müebbet kararlarını onaylamış, ‘kasten öldürme’ suçlaması yönündense kısmen onama, kısmen bozma kararı vermişti.

Onama kararının ardından Yargıtay Başsavcılığı, 33 er hakkındaki mahkumiyet kararına itiraz etti.

İtirazda ‘sanık erlerin, vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı’, ‘anayasayı ihlal’ suçu bakımındansa ‘kaçınılmaz hataya düştükleri’ gerekçesiyle hükümlerin bozulması talebinde bulunuldu.

Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı yerinde bularak sanık erlerden 31’i hakkındaki hükümleri bozdu ve tahliye karar verdi. Diğer iki er hakkındaki dosya daha sonra karara bağlanacak.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma ve tahliyeye ilişkin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.