Çiğdem Toker: Güzeldülger, patlayan fabrikanın FETÖ nedeniyle el konulup ve TMSF tarafından satıldığını açıkladı

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Türkiye’de ne sağlık, ne çalışma hayatı, ne güvenlik ne adalet, ne de eğitim alanı vatandaşlara umutlu bir gelecek sunuyor. Birçok alanda temel kamu hizmetlerinin aksadığı, ağır problemlerin yaşandığı Türkiye’de, dün de Balıkesir’in Karesi’deki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 8’i kadın 11 kişi yaşamını kaybetti.

Bankacılık sektöründe uzun yıllar görev yapmış, TMSF’de de yöneticilik görevinde bulunmuş Gelecek Partisi’nin kurucularından Abdullah Güzeldülger’in konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekiciydi.

Halk TV yayınına bağlandığında söz konusu fabrikanın, FETÖ bağlantısı dolayısıyla el konulmuş ve TMSF tarafından satılmış bir işletme olduğunu açıklayan Güzeldülger, bu fabrikanın ihale yapılmaksızın doğrudan satıldığına dikkat çekti.

Güzeldülger’i aradım. Bir fabrikanın ihaleye çıkılmadan doğrudan satışının hukuksuz olduğunu vurgulayarak, suç duyurusunda bulunduklarını ancak aradan iki yıldan fazla zaman geçmesine karşın henüz bir işlem yapılmadığını söyledi.

Meydana gelen patlamanın, bu fabrikanın ihalesiz satışıyla bir bağlantısı vardır demiyorum. Bununla ilgili bir kanıtımız yok. Ancak bu kadar can yakıcı bir olayın yaşandığı, hassas üretim yapan bir işletmenin, çok kapsamlı yetkilerle donatılmış bir kurum olan TMSF tarafından ihalesiz satışı, vahim bir durumdur.

Elindeki varlıkları rekabetçi bir ortam oluşturarak, kamu yararını gözeterek satmak durumunda olan TMSF’nin bu işlemiyle ilgili olarak, yetkililerin kamuoyuna bir açıklama yapması yerinde olacaktır.

Çiğdem Toker’in yazısı