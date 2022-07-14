Danimarka’da, roller coaster’ın vagonu raydan çıkıp düştü: Bir çocuk hayatını kaybetti

Danimarka’nın popüler eğlence parklarından birinde roller coaster’ın vagonu raydan çıkarak yüksekten düştü. 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

TV2 Kanalı, ülkenin en büyük ikinci kenti Aarhus’taki ‘Tivoli Friheden’ adlı parkta bugün yerel saatle saat 13:00 civarında vagonun raydan uçması sonucunda yaralananların da olduğunu, hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Polisin açıklamasındaysa başkent Kopenhag’da yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun elinden yaralandığı bilgisi aktarıldı. Açıklamaya göre ‘Cobra’ adlı roller coaster’ın vagonunun arka kısmındaki parçalardan birinin kopması yaşananlara sebebiyet verdi.

TV2’nin olay sırasında orada olan muhabiri, büyük bir gürültü duyduktan sonra vagonu yerde gördüğünü söyledi.

Arama kurtarma ekipleri ‘tepede kalan’ diğer vagonlardakileri aşağı indirirken park tahliye edildi.

2008 yılında ‘Cobra’daki koltukların düşmesi nedeniyle dört genç yaralanmıştı.