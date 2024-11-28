Damla Doğan Tuncel: Sanki bütün bakanlıklara 'CHP'li belediyelere karşı ne yapabilirsiniz?' gibi bir yazı gitmiş

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Sanki bütün bakanlıklara “CHP’li belediyelere karşı ne yapabilirsiniz?” gibi bir yazı gitmiş gibi.

Herkes oturmuş düşünmüş, zihni sinir fikirlerle gelmiş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK borçları ödenmezse belediyelere haciz gönderileceğini söylüyor…

Türkiye nüfusunun yüzde 99’u deprem riski yüksek yerlerde yaşarken, kentsel dönüşüm zorunluluk haline gelmiş, iklim krizi her geçen gün kendini daha çok hissettirirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüzlerce işini kenara koyup, belediyelere açtığınız kreşleri kapatın talimatı gönderiyor…

Tarım ve Orman Bakanlığı deseniz onların derdi de 37 bin nüfuslu İzmir’in Selçuk ilçesi.

Ülke ne yediğini bilmez, taklit, tağşiş listeleri arasında kaybolmuş, kime ne…

Selçuk’taki Meryem Ana Otoparkı’nın sözleşmesi 1970 yılından bu yana ilk kez yenilenmedi.

Tarım Bakanlığı belediye gelirlerinin yüzde 60’ını sağlayan bu otoparkı belediyeden alıp kendisi işletmeye karar verdi.

Yetmedi dün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı da girdi devreye.

Çıkarılan kararname ile belediyelerin ve iştiraklerinin borçlarına karşılık merkezi idareden aldıkları ödenekler kesildi.

Birileri tepişirken, onların güç savaşında olan halka oluyor.

İktidarın bu savaşın CHP’li belediyelere değil, millete açıldığının bir an önce farkına varması dileğiyle…

Damla Doğan Tuncel’in yazısı