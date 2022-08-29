Damada ‘eziyet etmeden’ evlendirmiyorlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düğünlerin vazgeçilmezi ‘damada eziyet’ geleneği sürdürülüyor.

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İlçedeki düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen ‘gelin konvoyu bekleme, gelin çiçeği alma, cam kırma, zorla yiyecek yedirme’ gibi ritüeller, damada zor anlar yaşatıyor.

Elif Onan’la evlenen Sacit Özen’in düğününde hem onu hem de sağdıcını zorlayan tüm gelenekler ‘yaşatıldı.’

Bir kahvehaneye götürülen damada arkadaşları, üzerine acı ketçap dökülen baklavanın yanı sıra çeşitli yiyecekler yedirdi. Damadı evinin önünde oynatırken başında yumurta kırıp üzerine un, sirke, süt, bal döktüler, ardından hortumla yıkadılar.

Sacit Özen, bu kadar zorluk yaşayacağını tahmin etmediğini belirtirken babası Ahmet Özen kendisinin İstanbul’da, oğlununsa işi gereği Antalya’da yaşadığını söyledi.

Düğünlerinin doğdukları Pazaryeri’nde gelenek ve göreneklere uygun olmasını istediklerini belirten Özen şöyle devam etti: “Şakalar her ne kadar ağır olsa da ilçe gençleri bunu biliyor ve katlanıyorlar. Ama bunlar güzel adetler, güzel dostluklar. Dostu olmayan bir insanın böyle şaka yapanı olmaz. Allah razı olsun, çok güzel düğün oldu.”