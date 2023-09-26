‘Daisy’ adlı kayıp kedi 11 yıl sonra sahibine kavuştu

Britanya’da bir kişi, kayıp ihbarında bulunduğu kedisine 11 yıl sonra kavuştu. ‘Daisy’ adlı kedinin başıboş olarak yaşadığı belirtildi.
Fotoğraf: Sian Sexton
Daisy, 2012’de sahibi Sian Sexton’la ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Caerphilly kasabasına taşındıktan kısa bir süre sonra evden kaçtı.
Kedisi eve geri dönmeyince kayıp ihbarında bulunan Sexton, 11 yılın ardından Caerphilly’deki bir veterinerden telefon aldı.
Veteriner hekim, bölge sakinleri tarafından kendisine mikroçip takılmış sahipsiz bir kedinin getirildiğini söyledi. Böylece Sexton 11 yıldır kayıp olan kedisine kavuştu.
Bu süreçte kedinin, Caerphilly’de başıboş yaşadığı belirtildi.
Kedisiyle bir araya gelen Sexton, 17 yaşındaki kedisine kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Onun tekrar kaybolmasını istemiyorum. Bunca zaman hayatta kaldı ve şimdi son günlerinde nihayet bize geri döndü. Umarım geri kalan günlerini bizimle birlikte geçirebilir.”
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