Dağın zirvesinden testereyle kesilerek gelen lezzet

Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Aydın’da, bunalanlar kış aylarında dağların zirvesindeki kuyularda saklanan karın meyve sularıyla tatlandırılmasıyla hazırlanan ‘kar helvası’yla serinliyor.

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Serinletmesine serinletiyor ama tezgaha ulaşabilmesi kolay olmuyor. Üreticiler, ağustosta topladıkları eğrelti otlarını Bozdoğan ilçesindeki 1792 rakımlı Madran Dağı’nın zirvesine çıkarıyor. Bekletilen otlar, ocak ayındaki yağışlar sonrası düz bir zeminde istiflenen ve ‘kuyu’ adı verilen alanda toplanan karların üzerine örtülüyor.

Karın erimemesi için her hafta düzenli olarak kontrol edilen kuyular, haziran ayında açılıyor. Kuyulardaki kar, siparişe göre testereyle kesilip temizlenerek şehre indiriliyor. Kar helvası için geçmişte eşek sırtında yapılan yolculuk bugün arazi araçları sayesinde daha çabuk ve kolay oluyor.

Seyyar tezgahlara getirilen kar, bardağa doldurularak yörede yetiştirilen meyvelerin sularıyla tatlandırılıyor. Geçen yıl coğrafi işaret alan lezzet, ayak üstü tüketiliyor.

Madran Mahallesi Muhtarı Bekir Çamdipli, yörenin en önemli geçim kaynaklarından birinin kar helvası olduğunu, dağda karın istiflendiği 100’ün üzerinde kuyunun bulunduğunu söyledi.

‘Madran karı meşhurdur’

Kuyuların haftada bir gün bakımının yapılması gerektiğini dile getiren Çamdipli, “Bakmazsan eriyip gider. 500 çuval kar basarsın 100 çuval kalır yoksa. Madran karı meşhurdur. Yıllardır atalarımızdan kalan bir lezzet. Vatandaşlarımız da çok seviyor. Tadı çok güzel. Buz değil hakiki kardır. Sokakta herkes bunu dondurma gibi yer.”

Kar satışı yapan Hüdaverdi Başalan, kar istiflemenin, eritmeden tezgaha taşımanın maharet gerektirdiğini anlatırken bu lezzetin tutkunlarından Muzaffer Çetinkaya sıcak havalarda her gün yediğini, kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyleyerek herkese tavsiye etti.