‘Çürük ameliyat ipi’ iddiasına inceleme

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman Besni Devlet Hastanesi’nde ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasına inceleme başlatıldığını bildirdi.

Görsel: Twitter

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dün Twitter hesabından hastanede apandist ameliyatı yapan bir doktorun çürük olmayan dikiş ipi bulamadığını söylediği bir videoyu paylaşmıştı. Sağlam ip için 68 paket denendiğini söyleyen CHP’li vekil, olaya ilişkin tutanağı göstermişti.

İl sağlık müdürlüğünün açıklamasında iddialar üzerine başhekimlik tarafından inceleme başlatıldığı yazılarak şunlar dendi: “Ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanına, sosyal medyada dolaşan iddialar ve video sorulmuş, bunun üzerine haberlerde bahsi geçen tutanak, ilgili cerrah tarafından başhekimliğimize iletilmiştir. Hastamız başarılı geçen ameliyatın ardından herhangi bir komplikasyon olmaksızın taburcu edilmiştir.

Ameliyathanede mevcut farklı firmalara ait çeşitli ipliklerle ilgili ne hastanemizde ne ilimizde ne de Türkiye genelindeki diğer hastanelerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili müdürlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmekte olup ayrıca bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.”