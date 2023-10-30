Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel ‘Pietro Canonica ve Atatürk’ çalıştayı

İtalyan Kültür Merkezi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün en ünlü heykellerine imza atan İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’nın çalışmalarına odaklanan bir çalıştay düzenliyor.

Fotoğraf: (soldan sağa) Ankara Etnografta Müzesi’ndeki atlı Atatürk heykeli – İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı – Zafer Meydanı’ndaki mareşal üniformalı Atatürk heykeli – İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk heykeli

Canonica, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’ye davet edilerek bugün önemli birer simge olan anıt ve heykelleri yaptı.

Ankara Etnografya Müzesi önündeki meydanda yer alan atlı Atatürk heykeli (1927) ve Zafer Meydanı’ndaki mareşal üniformalı Atatürk heykeli (1927); İstanbul’da Taksim Meydanı’nda, Levanten mimar Giulio Mongeri ile birlikte imza attığı Cumhuriyet Anıtı (1928) ve İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk heykeli (1932) olmak üzere ülkemizin en bilinen Atatürk heykellerinden dördü, Canonica’nın imzasını taşıyor.

İtalya Büyükelçiliği ve Roma Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Pietro Canonica ve Atatürk’ çalıştayı, 3 Kasım’da İtalyan Kültür Merkezi’nde yer alan Casa di Italia Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Pietro Canonica tarafından yaratılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında bizzat Atatürk tarafından sipariş edilen bu eserlerin tarihine ve gerçekleştirilmesine odaklanan çalıştayda Türkiye’den ve İtalya’dan alanında uzman isimler, heykeltıraşın eserlerini o yılların Türk kültürel panoramasındaki etkisiyle belirlenen kentsel, mimari ve sanatsal bakış açısından çeşitli yönleriyle ele alacaklar.

Saat 10:00’da başlayıp gün boyunca gerçekleşecek olay çalıştay, kayıt gerekmeksizin ücretsiz olarak herkesin katılımına açık.

Pietro Canonica hakkında

Atatürk tarafından davet edilen Pietro Canonica, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü takip eden bağımsızlık savaşının ardından, ülkenin demokratik değişimini ve rejim değişikliğini kutlamak amacıyla bir dizi eser yaratmak için 1926-1928 yılları arasında Türkiye’ye geldi.

Heykeltıraş, birkaç yıl içinde Atatürk’ün arzuladığı sultanlık ve imparatorluk geçmişinden kopma ve bunun yerine İtalya da dahil olmak üzere Avrupa ulusları tarafından temsil edilen batılı modellere yönelme damgasıyla, doğmakta olan modern Türkiye’yi iyi bir şekilde temsil eden dört anıta imza attı.