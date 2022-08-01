Cumhuriyet Üniversitesi’nde sağlıkta şiddeti önleme amacıyla tatbikat

Sivas’ta, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına sözlü ve fiziki saldırıyı önlemek için tatbikat düzenlendi.

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Hastanenin açıklamasına göre senaryo gereği servisten taburcu edilecek bir hastanın yakını, sekretere gelerek işlemlerini hızlandırmasını ve beklemek istemediğini iletti. Hasta yakınının serviste yüksek sesle ortamın huzurunu bozacak şekilde ve sekreteri tehdit ederek konuşması üzerine hemşire tarafından ‘beyaz kod’ verildi. Güvenlik görevlileri hasta yakınını uzaklaştırırken, sağlık çalışanı beyaz kod formunu doldurdu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, sistemin işleyişiyle ilgili bilgi verdi:

“Hastanemizdeki beyaz kod uygulama prosedürüne göre olaya maruz kalan personel 1111 nolu telefonu arayarak beyaz kod bildirimi yapar, güvenlik görevlisi bildirimi alır almaz en hızlı şekilde olay yerine gelerek kişiyi olay yerinden uzaklaştırıp personelimizin güvenli bir ortamda olmasını sağlar ve bu olay kayıt altına alınır.

Bugün beyaz kod tatbikatı yaparak hastanemizdeki prosedürün işleyişiyle ilgili gerekli çalışmaları yerinde değerlendirmiş olduk. Tatbikatı planlayan kalite koordinatörümüze ve görev alan personelimize teşekkür ederim.”