‘Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu’nda tutuklu sanık kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu’ diyerek kamuoyuna duyurduğu ‘Bataklık‘ davasında tutuklu kimse kalmadı.

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Uyuşturucu ve suç geliri operasyonu ‘Bataklık’ kapsamında aralarında örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 67 zanlıdan 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında bakanlığın verilerine göre toplamda 11 kentte 94 şüpheliden iki örgüt lideri dahil 74 kişi gözaltına alınmış, 85 ikametle 25 işyerine baskın düzenlenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu, “Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek” diyerek duyurmuştu.

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan sorgulamanın ardından, 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğer 33 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada uzun süre tutuklu olduklarını belirten bazı sanıklar, davanın sona geldiğini, bu nedenle tahliye olmayı beklediklerini söyledi.

Sanık ve avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan’ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, beş sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanıksa örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören’in, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak‘ suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören’in 60’ar kez ‘zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak‘ suçundan, 450’şer yıldan 1470’er yıla kadar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan‘ ise beşer yıldan 12’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede ‘örgüt yöneticisi‘ olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer’in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak‘ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak‘ suçlarından sekiz yıl altı aydan 20 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.