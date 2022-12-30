Cumhuriyet gazetesine yeni genel yayın yönetmeni: Tuncay Mollaveisoğlu

Cumhuriyet gazetesinin son bir yıldır genel yayın yönetmenliğini yapan Arif Kızılyalın görevden alındı, yerine Tuncay Mollaveisoğlu geldi.

Cumhuriyet Gazetesi’nde geçen yıl Aykut Küçükkaya’nın istifasıyla boşalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna, gazeteyi yöneten vakfın kararıyla ‘vekaleten’ spor yazarı Arif Kızılyalın getirilmişti.

Son bir yıldır gazetenin genel yayın yönetmenliğini yürüten Kızılyalın görevden alındı, yerine gazetenin Ege Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu getirildi.

1976 doğumlu Tuncay Mollaveisoğlu, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okurken gazeteciliğe başladı.

Birçok televizyon, gazete ve dergide çeşitli kademelerde çalıştı. Genel yönetmeni olmadan önce Cumhuriyet’in Ege Bölge temsilciğini yapıyor, aynı zamanda gazetede köşe yazısı yazıyordu. Tele 1 televizyonuna da program yapan Mollaveisoğlu’nun dört kitabı var.