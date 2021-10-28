Cumhuriyet 98 yaşında!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözüyle imparatorluktan cumhuriyete geçileceğini duyurdu.

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Bir gün sonra, takvimler 29 Ekim’i gösterdiğinde, bir gün önce dediği gibi Cumhuriyet kuruldu. Atatürk, ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni yönetim şeklini kutlamak için Ankara Kalesi’nden 100 pare top atışı yapıldı. Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşu sokaklarda sevinçle karşılandı.

‘Cumhuriyet’ demek, Kurtuluş Savaşı sırasında Batılı ülkelerin işgal ettiği ülkede bağımsızlık anlamına geliyordu. Ayrıca artık padişaha ‘kulluk’ bitmiş, ‘yurttaşlığa’ geçilmişti.

Hasan Tahsin, Yörük Ali, Sütçü İmam ve Halide Onbaşı gibi onlarca kahramanın, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğindeki mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet bugün 98 yaşında!