Cumhurbaşkanlığı tercümanından Atatürk sansürü

Cumhurbaşkanlığı tercümanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ortak basın toplantısı düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in konuşmasında geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini söylemedi.

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Ahmed, Erdoğan’la cumhurbaşkanlığında baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından imza töreninde bir araya geldi.

Törenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Etiyopya başbakanı, konuşmasının bir kısmında şunları söyledi: “Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut dönüşümcü liderliğine kadar Türkiye’nin ulus inşasında örnek olduğunu ve her yönden istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtmekten memnuniyet duyuyorum.”

Eş zamanlı tercüme yapan cumhurbaşkanlığı tercümanı ise bu ifadeleri şöyle çevirdi: “Son derece büyük reformist olan ve karizmatik liderinden bu yana mevcut liderliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, son derece önemli bir gelişmeyle, çok önemli bir ulus oluşturma ve sürekli her alanda büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke.”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabı üzerinden Ahmed’in konuşmasının söz konusu kısmını paylaşarak “Terör örgütü Taliban’ı övmek serbest, Atatürk’ü övmek yasak” diye yazdı.