Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan 23 Nisan konseri: Şef ve solist Atahan Dinç

23 Nisan konserinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı (CSO) 12 yaşındaki keman sanatçısı Atahan Dinç yönetti.

CSO Ada Ankara’daki konserde, 12 yaşındaki üstün yetenekli keman sanatçısı Atahan Dinç, İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin en ünlü ve en sık seslendirilen eseri ‘Mevsimler’i şef ve solist olarak yorumladı.

Atahan Dinç 2,5 yıldır keman sanatçısı Can Özhan’la birlikte çalışıyor. İkili geçen yıl Andante klasik müzik dergisine ‘Virtüöz Kemancı ve Üstün Yetenekli Öğrencisi: Can Özhan ve Atahan Dinç’ başlığıyla kapak olmuştu.