Cumhurbaşkanı kararıyla: Milli Eğitim bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Milli Eğitim bakan yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
Bilgili’nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yaramazlara biraz batar!
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