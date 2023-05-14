Cumhurbaşkanı adaylarının en çok oy aldığı iller

Saat 23:30 itibariyle cumhurbaşkanı adaylarının en çok oy aldığı beş il şöyle:
Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan
- Çankırı yüzde 72,10
- Yozgat yüzde 72,72
- Rize’de yüzde 72,88
- Gümüşhane yüzde 74,51
- Bayburt’ta yüzde 78,87
Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu
- Batman yüzde 67,61
- Diyarbakır yüzde 71,62
- Hakkari yüzde 71,78
- Şırnak yüzde 75,46
- Tunceli yüzde 80,33
Ata ittifakının adayı Sinan Oğan
- Karaman’da 7,87
- Karabük yüzde 7,86
- Bilecik yüzde 8,07
- Kayseri yüzde 8,83
- Iğdır 11, 93
Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce
- Kastamonu yüzde 0,76
- Sinop 0,77
- Burdur yüzde 0,82
- Zonguldak yüzde 0,84
- Bartın yüzde 0,94