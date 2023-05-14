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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı adaylarının en çok oy aldığı iller

Saat 23:30 itibariyle cumhurbaşkanı adaylarının en çok oy aldığı beş il şöyle:

Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan

  • Çankırı yüzde 72,10
  • Yozgat yüzde 72,72
  • Rize’de yüzde 72,88
  • Gümüşhane yüzde 74,51
  • Bayburt’ta yüzde 78,87

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu

  • Batman yüzde 67,61
  • Diyarbakır yüzde 71,62
  • Hakkari yüzde 71,78
  • Şırnak yüzde 75,46
  • Tunceli yüzde 80,33

Ata ittifakının adayı Sinan Oğan

  • Karaman’da 7,87
  • Karabük yüzde 7,86
  • Bilecik yüzde 8,07
  • Kayseri yüzde 8,83
  • Iğdır 11, 93

Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce

  • Kastamonu yüzde 0,76
  • Sinop 0,77
  • Burdur yüzde 0,82
  • Zonguldak yüzde 0,84
  • Bartın yüzde 0,94

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