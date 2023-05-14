Cumhurbaşkanı adaylarının en çok oy aldığı iller

Saat 23:30 itibariyle cumhurbaşkanı adaylarının en çok oy aldığı beş il şöyle:

Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan

Çankırı yüzde 72,10

Yozgat yüzde 72,72

Rize’de yüzde 72,88

Gümüşhane yüzde 74,51

Bayburt’ta yüzde 78,87

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Batman yüzde 67,61

Diyarbakır yüzde 71,62

Hakkari yüzde 71,78

Şırnak yüzde 75,46

Tunceli yüzde 80,33

Ata ittifakının adayı Sinan Oğan

Karaman’da 7,87

Karabük yüzde 7,86

Bilecik yüzde 8,07

Kayseri yüzde 8,83

Iğdır 11, 93

Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce