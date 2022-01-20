CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı için hazırladığı ‘yakışıksız’ tanıtım filmi için özür diledi

Rusya futbol ligi takımlarından CSKA Moskova, sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yla ilgili hazırladığı küçük düşürücü ve cinsiyetçi tanıtım filmi için özür diledi.

Kulüple Yazıcı arasında Instagram hesabından yazışma kurgusu üzerinden hazırlanan tanıtım filminde CSKA Moskova “Merhaba Yusuf. Seni bekliyoruz, neredesin, sözleşmeyi imzalamaya hazırız” mesajları gönderiyor. Ancak Yazıcı’dan yanıt gelmiyor. Bunun üzerine “Burası Rusya burada bir sürü Natasha var!” diye mesaj gönderen kulübe futbolcudan anında cevap geliyor: “Yoldayım, beş dakikaya ordayım.”

Hem kadınlar hem de futbolcu için küçük düşürücü olan reklam filmi nedeniyle kulübün halkla ilişkiler direktörü Serguei Aksenov kamuoyunda ve Yazıcı’dan özür dilediklerini belirtti.

Tanıtımı hazırlayan kulübün TV editörü Katerina Kirilcheva ise Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerindeki özür mesajında şu ifadeleri kullandı: “Takımımıza yeni katılan oyuncumuz Yusuf Yazıcı’nın transfer haberini duyurduğumuz video ile ilgili pişmanlığımı paylaşmak istiyorum. Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamadığımız için bir alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum. Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı’dan özür dilerim.”

Tanıtım filmi yayınlandıktan bir süre sonra kaldırılmıştı.