Crypto.com’un yanlışlıkla hesabına milyonlar yatırdığı çift: Yarışmadan kazandığımızı düşündük

Avustralya’da, hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon Avustralya doları (122 milyon lira) yatan ve parayı iade etmediği için dolandırıcılıkla suçlanan kadın kefaletle serbest bırakıldı.

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Thevamanogari Manivel ve erkek arkadaşı Jatinder Singh, mahkeme salonuna tutuklu oldukları Melbourne kentindeki cezaevinden video konferansla bağlandı.

Mahkemede sunulan bilgi ve belgelere göre Mayıs 2021’de, Crypto.com Manivel’e 100 Avustralya doları yollayacakken yanlışlıkla milyonlarca dolar transfer etti ve hata aralık ayındaki denetime kadar fark edilmedi.

Crypto.com hesabı Singh’e aitti ancak para kripto para satın alırken Manivel’in banka kartını kullandığı için Manivel’in hesabına yatmıştı.

Singh hesabında bu kadar yüksek miktarda para görünce, Crypto.com uygulamasından bir yarışma olduğuna dair mesaj aldığını ve kazandığını sandığını söyledi. Manivel’e de böyle anlatmıştı. Manivel de yarışmadan kazandıklarını düşündüklerini anlattı.

Önce Singh tutuklanmıştı. Sonra da Manivel bu yıl mart ayında Malezya’ya kaçmaya çalışırken yakalanıp tutuklanmıştı.

Duruşmada, Crypto.com’u temsil eden Michi Chan Fores, böyle bir yarışma olmadığını ve kesinlikle böyle bir mesaj yollanmadığını söyledi.

Bulgaristan’daki bir çalışanın yanlış hesap numarasını yazarak ‘servet’ transfer ettiğini, hata fark edilince Avustralya’daki birimlerinden iade edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Malezya’ya giderken yakalandı

Çift, parayla dört ev, otomobil, sanat eseri, mobilya ve yakınlarına hediyeler almıştı. 4 milyon Avustralya dolarını (46,51 milyon lira) da Malezya’daki bir bankaya transfer etmişti.

Yanlışlık ortaya çıkıp para geri istendiğinde iade edilmeyince mahkeme kararıyla ikilinin hesapları donduruldu. Evlere, otomobile el kondu. Paranın 3 milyonu (34,88 milyon lira) dışında kalan kısmı geri alındı.

Manivel’in avukatı, müvekkilinin kendisiyle ilgili soruşturmadan haberi olmadığını ve eski kocası ve çocuklarını görmek için Malezya’ya gitmek istediğini, kaçmak gibi bir niyeti olmadığını söyleyerek kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, pasaportunu teslim etmesini isteyerek 10 bin Avustralya doları (116 bin 271 lira) kefaletle onu serbest bıraktı.

Singh’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İkili 8 Kasım’da tekrar hakim karşısına çıkacak.