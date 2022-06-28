Cruise gemisi buzdağına çarptı

Merkezi ABD’deki gemi turu şirketi ‘Norwegian Cruise Line’ın bir gemisi hafta sonu Alaska eyaletindeki bir buzdağına çarptı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Hasar nedeniyle geminin geri dönmesi kararlaştırıldı, gezinin kalan kısmı iptal edildi.

Fotoğraf: ncl.com

Cruise Hive adlı internet sitesine konuşan şirket sözcüsü cumartesi günü (25 Haziran) ‘Norwegian Sun’ adlı geminin Alaska’daki bir buzula doğru ilerlerken yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi daraldığı için küçük bir buzdağına çarptığını söyledi.

Geminin işleyişinde bir sorun olmasa da kontrol için Alaska’nın Juneau kentine yollandığını söyleyen sözcü, dalgıç ekibin incelemesi sonrasında hasar oluştuğunun tespit edilmesi üzerine tamir için Seattle’a yönlendirildiğini aktardı.

Bu nedenle cruise gemisiyle yola çıkanların seyahati yarıda kesildi.

Altı akrabasıyla seyahate çıkan bir yolcu, Covid-19 pandemisi nedeniyle üç yıl erteledikleri geziyi yarıda kesmenin tatsız olduğunu ancak kimseye bir şey olmamasının çok daha önemli olduğunu söyledi.

Yolculardan ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Alicia Amador, büyük bir ses duyduğunu, sonra geminin buzdağına çarptığını anladıklarını anlattı. ”Gemi birden bire durdu korkutucu bir durumdu” diyen Amador, Seattle’a vardıktan sonra yolcuların evlerine döneceğini söyledi.