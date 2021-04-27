SANEM GÜVEN

Belli ki insanlık bir süre daha Covid’le yaşayacak, o halde kimseye bulaştırmamak ve yeniden yakalanmamak için herkes üzerine düşeni yapmalı.

Peki bu süreçte Covid geçirenin yakınları neler yapmalı?

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1- Kesinlikle odasına girmeye, alnına bez koymaya, ateşini ölçmeye falan kalkışmayın. Uzak durun. Onun en büyük endişelerinden biri hastalığı size de bulaştırmak olacaktır. Bu endişesini hemen giderin. Onu, kendinizi çok iyi koruyacağınıza ikna edin ki bir de sizin için kaygılanmak zorunda kalmasın.

2- Bir doktor desteği alıyorsa, doktorla irtibat halinde ise taleplerini çok kurcalamayın. İstediği ilaçları, malzemeleri alın getirin. Odasının kapısının önüne bir sandalye koyun, istediklerini bu sandalye üzerine bırakın, getirdiğinizde haber verin ve almasını sağlayın. Yüz yüze iletişim kurmayın.

3- Hastalık ilerledikçe yemek yemekte zorlanabilir. Israr etmeyin. Bazen en önemli şey uyumak ve dinlenmektir. Vücut dinlendiği zaman bir şeyler yemeye başlayacaktır. Sağlıklı sebze meyve ve protein pişirin. Tavuk suyuna çorba yapın. Teklif edin, ne istediğini sorun. Ama ısrarcı olup yormayın.

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4- Onu yargılamayın. Olumsuz şeyler söylemeyin. Kendini tedavi ediş şeklini eleştirmeyin. Onun, moralini düzgün tutmaya çalışan ve zor günler yaşayan bir hasta olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yanında olduğunuzu, gerektiğinde istediği tüm desteği vereceğinizi hissettirin.

5- Bol su içmesi gerektiği için bol su alıp odasının önüne bırakın. Kirlilerini, terleyip değiştirdiği çamaşırları size bulaştırma riski olmadan iletebilmesi için büyük çöp torbaları alın, kirlilerini bunlara koymasını söyleyin. Bu çamaşırlara hiç dokunmadan doğrudan çamaşır makinesine atın, bulaş olmaması için kendinizi koruyun.

6- Konuşmak hasta için çok yorucu olabilir. Mesajlaşarak haberleşmeyi öğrenin, illa konuşacaksanız kapıyı açarak yüz yüze değil, telefonla konuşun. Gücünü toplamasına yardımcı olun.

7– Evde yalnızsa mutlaka dışarıdan yemek ve alışveriş desteği verin, her gün uğrayın. Evi havalandırmasını söyleyin.

8- Hastanın yakın arkadaşlarıyla, özellikle ona iyi gelenlerle irtibatta olması iyileşme yolunda atılmış bir adımdır. Arkadaşların desteği hayatta tutar. Böyle birileri varsa haber verin (Bu vesileyle Kader Çekerek ve Sema Aypolat Kurtuluş’a özel teşekkürler).