Covid-19 salgınında hastaları öldürmekle suçlanan Hollandalı hemşire gözaltında

Hollanda’nın Assen kentindeki Wilhelmina Hastanesi’nde (WZA) görevli 30 yaşındaki Theo V. adlı hemşire, Covid-19 salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: (Temsili-AA)

BBC Türkçe’nin haberine göre ülkenin kuzeydoğusundaki yaklaşık bin 800 çalışanı bulunan hastanede, ‘acil önlem alınması’ talebiyle yapılan isimsiz bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hafta başında sorgulanan hemşire Theo V.’nin gözaltı süresi iki hafta daha uzatıldı. Hemşire, Mart 2020 – Mayıs 2022 döneminde Covid-19 salgını sırasında hastanedeki bazı ölümlerden sorumlu tutuluyor.

Hemşirenin, hastaları hangi yolla öldürdüğüne ilişkin bilgi ise verilmedi.

Hollanda’da yayımlanan AD gazetesine konuşan, babası hastanede ölmüş bir kişi, polislerin hemşire Theo V.’yi 24 hastanın ölümünden dolayı suçladığını söyledi.

“Şimdi üç yıl sonra polis birden 72 yaşındaki annemi aradı. Memurlardan soruşturma yürüttükleri 24 ölüm olduğunu duydum. O kişinin bunu nasıl yaptığını sorduk ama henüz bu konuda bir şey söyleyemiyorlar.”

Hastane yönetimi, ihbarda bulunan kişiye minnettar olduklarını vurgulayarak ölenlerin yakınları ile çalışanların iyiliği için ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçındıklarını açıkladı.

WZA yönetimi, önümüzdeki dönemde polisle birlikte gerçekleri ortaya çıkaracaklarını bildirdi.

Hastanede hayatını kaybedenlerin yakınları için danışma hattı açıldı.