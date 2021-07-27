Covid-19 pozitif yolcu şehirlerarası sefer yapan otobüste yakalandı

Bingöl’de yaşayan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmesine rağmen İstanbul’a gitmek için bindiği otobüsten inmeyen Nihai H. (48), yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve ambulansla hastaneye nakledildi.

Fotoğraf: DHA

Bingöl’de yaşayan Nihai H., dün, grip şikayeti nedeniyle test yaptırdı ve test sonucunu beklemeden İstanbul’a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi. Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, otobüsü durdurdu. Kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Nihai H.’nin test sonucunun pozitif olduğu anlaşıldı.

Otobüsten indirilen Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul’a gidecektim” dedi.

Sağlık ekipleri, Nihai H.’yi Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İstanbul’a doğru yola çıkan diğer yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Karantinayı ihlal eden üç kişi yurda yerleştirildi

Tokat’ta ise karantina kurallarını ihlal eden üç kişi yurda yerleştirildi. Ekipler, son yedi günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken üç kişiyi belirledi. Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Yurdu’na yerleştirildi.