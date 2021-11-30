Covid-19 inmeyi tetikliyor

MESUDE ERŞAN

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19’un inme geçiren hastayı daha kolay öldürdüğünü belirterek, “Covid-19 inmeyi tetikler. İnme varsa, Covid-19 daha ağır seyredebiliyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

57’inci Ulusal Nöroloji Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Topçuoğlu, pandeminin dördüncü dalgasının belirli bir hızda devam ettiğini hatırlatarak, şunları ifade etti: “Yoğun bakımda hasta takip eden bir hekim olarak söylüyorum, tablo çok ağır seyredebiliyor. Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlar. Lütfen aşınızı olun, maskenizi takın.”

‘Dört ila sekiz saat arası önemli‘

Topçuoğlu, “SARS-CoV-2 virüsü beyne giremiyor ya da ancak çok çok özel şartlarda girebiliyor. Ama mevsimsel gribe göre çok daha fazla oranda inmeyi tetikliyor. İnme varsa da Covid-19’un ağır seyretmesine yol açabiliyor” dedi.

“Beyin sağlığı olmadan sağlık olmaz” diyen profesör, sağlıkla yaşanacak yılların kaybında nörolojik hastalıkların ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Her yüz kişiden birinin ise inme (felç) geçirdiğini belirten Topçuoğlu, “Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşma bozukluğu belirtileri inmeyi düşündürmeli” dedi.

İlk dört ila sekiz saat arasında hastaneye gidilirse tedavide çok daha iyi sonuç alındığını belirten profesör, şunları söyledi: “Ülkemizin önemli bir sathını kapsayan bir inme hastası sevk ve idare sistemi var. İnme belirtisi olduğunu düşünenler derhal 112’yi aramalı. 112 en uygun şartlarda, en uygun hastaneye zamanında getirir. Ama pandemide kendi kendine geçer diye hastaların beklediğini görüyoruz. Tedavi zamana bağlıdır. Birçok hasta 112’yi geç arayınca ve hastaneye geç ulaşınca tedavi dönemini kaçırıyor.”

‘Rakamlarınızı takip edin‘

İnmenin ‘trajik’ sonuçları olduğunu söyleyen Topçuoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Yürümek, konuşmak, yemek içmek harikadır, inmeyle bunları kaybederseniz. Önlemek rakamları bilmekle başlar. Tansiyon, kan şekeri, kolesterol, bel çevresi, günde kaç adım yüründüğü gösteren rakamları bilmek, gerektiğinde tedavi olup engellemek mümkün.

İlaçların düzenli kullanılması ve zamanında doktor kontrollerine gidilmesi önemli. Ayrıca sigara içilmemeli, alkol kullanılmamalı. İnmenin en sık nedeni atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu). Bu hastalarda inmenin önlenmesi için kullanımı nispeten kolay, pıhtı engelleyici ilaçlar bulunuyor.”

Yoğun bakım IQ’yu etkiliyor

Geniş bir otopsi serisine göre Covid-19’un beyne girdiğini kanıtlayacak emare bulunmadığını belirten profesör, şöyle devam etti: “Covid beyni seviyor ama ulaşamıyor. Aralarındaki ilişkiyi platonik olarak yorumlamak isterim. Nöronların içinde virüs görmüyoruz. Ancak yoğun bakıma girmişseniz, IQ’nuzun bir kısmını orada bırakırsınız. Hele de ağır covid enfeksiyonu gibi bir nedenle, ciddi yaşam desteğine maruz kalmışsanız, gerçekten ciddi bir kognitif (bilişsel) bozukluk olabilir.

Ama biz uzun dönem etkilerini henüz bilmiyoruz. Çünkü henüz uzun dönem olmadı. Rezervlerimizi azaltabilecek daha kompleks mekanizmalara etkisini (Alzheimer, Parkinson vs. yapabilecek) ileride görebileceğiz. Zamana ihtiyacımız var.”