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Yaramazlara biraz batar!

Çorum’da bir çocuk, annesini bıçaklayarak öldürdü

Çorum’da 17 yaşındaki bir kız çocuğu tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

AA’nın haberine göre Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde annesiyle yaşayan M.N.S. henüz bilinmeyen nedenle annesi N.S. (40) ile tartıştı.


Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada M.N.S. annesini evde bulunan bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan N.S., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.S.’nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede N.S.’nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

Olay sonrası M.N.S. çocuk şubesi polislerince gözaltına alındı.

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