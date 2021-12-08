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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ya yenik düşen 519’uncu sağlıkçı: 51 yaşındaki doktor hayatını kaybetti

Aksaray’da 51 yaşındaki bir aile hekimi, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre salgının başından bugüne 518 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.


AA’nın haberine göre Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Mehmet Tankut Sevim, 10 gün önce belirtilerin ortaya çıkması üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yaptırdı.

Testin pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşan Sevim, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden doktor evli ve iki çocuk babasıydı.

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