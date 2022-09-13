‘Corona’ya yakalandıktan sonra tren yolculuğu yapan vekil kamu hizmeti yapacak

İskoçya’da Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tren yolculuğu yapan milletvekili kamu hizmeti yapacak.

Fotoğraf: Guardian

Milletvekili Margaret Ferrier, Eylül 2020’nin sonunda bir dizi görüşme ve Avam Kamarası’nda konuşma yapmak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmiş, ziyareti sırasında Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmişti.

Londra’da tek başına bir otel odasında iki hafta karantinaya girmek istemeyen vekil, trenle İskoçya’ya, Glasgow kentine dönmüştü. Ekim ayında karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı.

Polise gidip ifade veren Ferrier hakkında dava açılmış, özür dileyen milletvekili çağrılara rağmen istifa etmemişti.

Özür dilerken sorumsuz ve düşüncesizce davrandığını ifade eden, geçen ayki duruşmada kamu sağlığını tehlikeye attığı için üzgün olduğunu söyleyen Ferrier, partisi İskoç Ulusal Parti tarafından ihraç edilmişti. İhraç edildiğinden beri bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor.

Mahkeme, Ferrier’in 270 saat kamu hizmeti yapmasını kararlaştırdı. Hangi alanda çalışacağı konusunda bilgi paylaşılmadı.