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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’dan ölen hastanın yakınları sağlıkçılara saldırdı: Biber gazıyla müdahale eden polis iki kişiyi gözaltına aldı

Diyarbakır’da hastanede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Nafiye Aydın’ın (83) yakınları, polis ve sağlık çalışanların saldırdı. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı, iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Sur ilçesinin kırsal Kıtılbıl Mahallesi’ndeki evinde tedavi gören Nafiye Aydın, durumu ağırlaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın, kurtarılamadı. Aydın’ın öldüğü haberini alan yakınları, taşkınlık yaptı, sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastaneye polis ekipleri sevk edildi.


Hasta yakınları bu kez de kendilerini sakinleştirmek isteyen polise çöp kovası attı. Biber gazıyla müdahale eden polis, takviye ekip istedi. Bu sırada bazı kişiler polis aracına da saldırıp ön camı kırdı. Gruptaki G.T. ve C.B. gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hasta yakınları kalabalık olduğundan olaylar büyümüş, hastane güvenlik görevlilerinin yetersiz olması sebebiyle takviye emniyet güçleri çağrılmış, polisler saldırganları uzun uğraşlar sonucu güçlükle durdurabilmiştir. Çok şükür olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Sağlık çalışanları olarak tedavi gören tüm hastalar kendi hastamız, kendi anne, baba ve kardeşlerimiz, şifa bulup taburcu olanlar mutluluğumuz, kaybedilen canlar canımız ve acımızdır. Huzur-Sen olarak sağlıkta şiddet olaylarının bitmesi için caydırıcılığın olması gerekmektedir ve şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşanan olayı kınıyoruz.”

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Birkaç yıl önce yine Diken’de, iktidarın en büyük müttefiklerinden birinin, ‘bir kesim’ ulusalcı olduğunu anlatmaya çalışmıştım, şimdi aynı konuya girip uzatmaya gerek yok, bana kalırsa her şey açık.